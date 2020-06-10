ВВП України у 2020 впаде на 4-8%. Це погіршить економічний добробут населення та може знизити доходи населення.

Як впаде ВВП у 2020

ВВП постійно зростає: у високорозвинених країнах слабо, а в країнах, що розвиваються, таких як Україна, – принаймні на кілька відсотків. Проте в час кризи ВВП навпаки падає. За прогнозами Світового банку у 2020 світове ВВП впаде на 5,2%. Для України прогнози гірші – 4-8% падіння за різними оцінками. Як це вплине на українців, розповідаємо у матеріалі 24 каналу.

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Чому такі різні прогнози

Пандемія коронавірусу запустила світову економічну кризу 2020. Її наслідків та тривалості не може передбачити ніхто, тому що невідомо, коли світ поборе COVID-19, коли буде вакцина та чи буде взагалі. Всі ці питання, на які немає відповіді, не дозволяють ні експертам, ні політикам зробити точні прогнози.

ВВП і ВВП на душу населення

ВВП – це показник рівня розвитку держави, який показує вартість вироблених в країні товарів і послуг за рік. За ним лідирують США, Китай, Японія, Німеччина та Індія, тобто економічно потужні держави. ВВП на душу населення натомість показує рівень життя. Адже Індія хоч і в 5 топ економік світу, її мешканці далекі від високого рівня життя. За цим показником лідирують Катар, Макао, Люксембург, Сінгапур, Ірландія.

За показником ВВП, тобто за рівнем розвитку економіки, Україна на 56, а за показником ВВП на душу населення, згрубша рівнем життя, – на 119.

Яка сума припадає на українця

На громадянина Катару припадає майже 133 тисячі доларів, а на українця – 3 220 доларів у 2019. Це в 41 раз менше. В Україні найнижчий рівень ВВП на душу населення серед країн-сусідів. Дещо вищий показник у Молдові – 3 300 доларів. В інших країнах показник в рази вищий.

ВВП на душу населення розраховують просто: ділять всю суму ВВП (тобто усю вартість продуктів та послуг, виготовлених резидентами України) на кількість населення. 3 220 доларів – це близько 85 тисяч гривень на одну людину.

Що означає падіння ВВП для населення

Падіння ВВП – це скорочення доходів держави, бізнесу та громадян. 4-8% падіння – це суттєва цифра, яку доведеться відновлювати кілька років. Ймовірно, що таке різке падіння негативно позначиться на доходах українців. Тут важливо враховувати структуру падіння. Передусім постраждають галузі, які не працюють чи обмежено працюють через карантинні заходи – туристична, транспортна та частково торговельна. Тому падіння ВВП нерівномірно вплине на українців: більше на тих, хто працює у цих галузях та менше на тих, кого карантин менше зачепив.

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Як зміниться купівельна спроможність українців

ВВП на душу населення (3 220 доларів в Україні) частково відображає купівельну спроможність українців. Якщо падатиме ВВП, то і падатиме купівельна спроможність громадян.

Насправді виною є не лише карантин, коронавірус та криза. Економічна спроможність українців почала падати ще у серпні 2019.

Значення Індексу економічної спроможності населення України в грудні 2019 року склало 96, що є найнижчим показником року за винятком зимових місяців. Про це зазначають у дослідженні Центру Разумкова.

Як зазначають експерти, такий результат був очікуваним, зважаючи на негативну динаміку погіршення рівня, започатковану з серпня 2019 року (періоду, який співвідноситься з діяльністю нової владної команди). Серед причин:

гальмування підвищення середніх зарплат;

зростання заборгованості з виплат заробітної плати;

залишаються незадовільними показники, пов’язані з кредитуванням населення; погіршенням розрахунків у житлово-комунальній сфері (внаслідок збереження високих тарифів і вказаної консервації зарплат).

Як змінювалася зарплата у 2020

У 2020 середня зарплата по Україні повільно зростала з 10 727 гривень у січні до 11 446 у березні. Проте у квітні вона впала нижче січневого рівня – 10 430. Це один із перших індикаторів того, що купівельна спроможність українців знижується.

Чи залежить ВВП від кількості робочих годин

В Україні буває спекулюють на темі того, що українці забагато відпочивають. Насправді це не так: 12 державних вихідних – це трохи вище середнього показника держвихідних у світі, натомість 40-годинний робочий тиждень – це навіть більше, ніж мають майже всі країни Європи, крім пострадянського простору.

Суть не у кількості роботи, а в ефективності праці. У Європі, де працюють менше – ефективність праці вища, а відтак і ВВП на душу населення та рівень життя.

Найбільше падіння економіки з часів Другої світової війни

Світовий банк оприлюднив документ "Перспективи світової економіки", де йдеться про те, що падіння світової економіки у 2020 році стане найглибшим із часів Другої світової війни. А скорочення обсягів виробництва на душу населення торкнеться найбільшої частки країн з 1870 року.

Світовий банк прогнозує падіння світової економіки на 5,2% у 2020 році. На думку аналітиків, причиною серйозного скорочення економіки стало запровадження масштабних і швидких заходів через пандемію коронавірусу.

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