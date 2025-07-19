Навіки в строю: на фронті загинув студент університету імені Драгоманова В'ячеслав Боженко

Україна продовжує втрачати своїх кращих синів та дочок. Під час виконання бойового завдання 16 липня загинув студент В'ячеслав Боженко.

Повідомляє 24 Канал з посиланням на Український державний університет імені Михайла Драгоманова.

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Що відомо про загиблого воїна?

На фронті загинув В'ячеслав Боженко – студент другого курсу факультету фізичного виховання, спорту і здоров'я Українського державного університету імені Михайла Драгоманова. Свій останній бій воїн зустрів 16 липня.

В'ячеслав Боженко / Фото УДУ імені Михайла Драгоманова

В університеті згадують В'ячеслава як здібного та наполегливого студента, а також й щирою, світлою, доброзичливою людиною.

"Його активна життєва позиція, патріотизм, готовність допомогти і підтримати надихали одногрупників, викладачів і всіх, хто мав честь знати його особисто", – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, 24 червня внаслідок атаки російського дрона на фронті загинув 21-річний студент КНУ Вадим Пахомов. Він добровільно встав на захист України.