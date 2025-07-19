Навіки в строю: на фронті загинув студент університету імені Драгоманова В'ячеслав Боженко
- На фронті загинув студент другого курсу В'ячеслав Боженко з університету імені Драгоманова 16 липня.
- В університеті його згадують як здібного студента та доброзичливу людину, яка надихала оточуючих.
Україна продовжує втрачати своїх кращих синів та дочок. Під час виконання бойового завдання 16 липня загинув студент В'ячеслав Боженко.
Повідомляє 24 Канал з посиланням на Український державний університет імені Михайла Драгоманова.
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Що відомо про загиблого воїна?
На фронті загинув В'ячеслав Боженко – студент другого курсу факультету фізичного виховання, спорту і здоров'я Українського державного університету імені Михайла Драгоманова. Свій останній бій воїн зустрів 16 липня.
В'ячеслав Боженко / Фото УДУ імені Михайла Драгоманова
В університеті згадують В'ячеслава як здібного та наполегливого студента, а також й щирою, світлою, доброзичливою людиною.
"Його активна життєва позиція, патріотизм, готовність допомогти і підтримати надихали одногрупників, викладачів і всіх, хто мав честь знати його особисто", – йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, 24 червня внаслідок атаки російського дрона на фронті загинув 21-річний студент КНУ Вадим Пахомов. Він добровільно встав на захист України.