З в'язниць звільнили колишніх АТОшників, які готові воювати: інші в'язні сидять спокійно

Міністр юстиції Денис Малюська повідомив останні новини від Мін’юсту. Зазначивши, що через навантаження не встигає це робити оперативно.

За словами Дениса Малюська, ряд колишніх АТОшників були помилувані та направлені на захист України.

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"Списки готували дуже обережно, щоб випускати лише обмежене коло патріотів, які не становлять небезпеки для суспільства", – зазначив Міністр юстиції.

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