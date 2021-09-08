Вогонь спалахнув у блоці, розрахованому на 122 людей. Однак він був відчутно переповнений.

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Жахлива пожежа у тюрмі з багатьма жертвами

У момент виникнення пожежі вночі 8 вересня у блоці тюрми Тангеранга перебували затримані за пов'язані з наркотиками злочини.

У результаті займання загинула 41 людина. Крім того, є багато постраждалих: 8 ув'язнених перебувають у тяжкому стані, ще 73 – отримали легкі травми.

В'язниця була переповнена людьми

За словами представниці міністерства юстиції країни Ріки Апріанті, ув'язнених все ще евакуйовують. Вона не назвала точну кількість людей, які перебували всередині приміщення, однак підтвердила, що тюрма була переповнена.

Водночас індонезійський уряд повідомляє, що у вересні у в'язниці перебували понад 2 тисячі ув'язнених, що значно перевищує місткість у 600 осіб.

Представник поліції Юсрі Юнус розповів, що причиною пожежі, за попередньою інформацією, стало коротке замикання.

У в'язниці в Індонезії виникла пожежа: дивіться відео

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