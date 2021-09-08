Огонь вспыхнул в блоке, рассчитанном на 122 человека. Однако он был существенно переполнен.

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Ужасный пожар в тюрьме со многими жертвами

В момент возникновения пожара ночью, 8 сентября, в блоке тюрьмы Тангеранга находились задержанные за связанные с наркотиками преступления.

В результате возгорания погиб 41 человек. Кроме того, есть много пострадавших: 8 заключенных находятся в тяжелом состоянии, еще 73 – получили легкие травмы.

Тюрьма была переполнена людьми

По словам представительницы Министерства юстиции страны Рики Априанти, заключенных все еще эвакуируют. Она не назвала точное количество людей, которые находились внутри помещения, однако подтвердила, что тюрьма была переполнена.

В то же время индонезийское правительство сообщает, что в сентябре в тюрьме находились более 2 тысяч заключенных, что значительно превышает вместимость в 600 человек.

Представитель полиции Юсри Юнус рассказал, что причиной пожара, по предварительной информации, стало короткое замыкание.

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