Вєсті Глобалайз: Adidas завершує епоху Reebok, зокрема через колаборації

Ще із 2020 року компанія Adidas думала над продажем бренду Reebok. Нещодавно покупця знайшли і продали бренд за 2,5 мільярда доларів.

Про інші події, які відбулись у світі станом на 17 серпня – у програмі.

До теми Adidas продасть один зі своїх найвідоміших брендів: чому компанія втратить понад мільярд доларів

Фейки про появу коронавіруса

У шанхайській щоденній цифровій платформі Shine написали, що європейський біолог Вілсон Едвардс вийшов на перший план із вражаючими твердженнями про те, що Всесвітня організація охорони здоров'я відповідальна за пандемію COVID-19. Всі дописи науковець постив у фейсбуці, а звідти його висновки про причетність ВООЗ та США до пандемії репостили собі китайські медіа, зокрема:

CGTN;

Shanghai Daily;

Global Times.

В Японії виробляють газ з рамена

Японська транспортна компанія виробляє дизельне паливо з рамена. Директор автомобільної компанії Масумі Нісіда має 170 вантажівок. Деякі з них їздять не на бензині чи дизелі, а на біопаливі з бульйону. Чоловік навчився відділяти свинячий жир із бульйону і змішувати його із рідиною з відпрацьованої олії.

Детальніше читайте тут Коли їжа може бути пальним: в Японії автомобілі почнуть їздити на залишках рамена

Фальшивий храм у Мексиці

У Мексиці побудували фальшивий храм ацтеків замість того, щоб полагодити справжній священний храм. За версією журналістів Vice News, після вступу на посаду, президент Лопес Обрадор скоротив бюджет міського голови Темпло Майора на 75%. Це завадило продовженню розкопок і, очевидно, залишило в Національному інституті антропології та історії країни замало грошей, щоб полагодити пошкоджену покрівлю.

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Повний випуск програми "Вєсті Глобалайз" за 17 серпня: дивіться відео