Вєсті Глобалайз: Apple перетворить смартфони на платіжні термінали

Компанія Apple працює на новою функцією ще з 2020 року, відколи викупила канадський стартап Mobeewave. Його творці займаються розробкою систем, що дозволятимуть робити платежі не зі смартфону на термінал, а зі смартфону на смартфон.

Про інші події, які відбулись у світі станом на 1 лютого – дізнавайтесь у програмі.

До теми Вєсті Глобалайз: Шопінг онлайн стає "реальнішим"

Реформи Байдена

Закон Джо Байдена називається Build Back Better Plan або ж "План побудувати краще, ніж було". Це велетенський бюджет обсягом в понад 2 трильйони доларів, спрямований на покращення життя людей, які постраждали від коронавірусу.

Spotify і дезінформація про COVID-19

Стендапер Джо Роган на свої подкасти запрошує різних псевдонауковців, які починають говорити, що коронавірус – це вигадки, а маски та вакцинація – абсурд. Канадський музикант Ніл Янг, посилаючись на заяви медиків, дослідників і вірусологів попросив у Spotify прибрати всю його музику із сервісу, адже не хоче, щоб його творчість була на одній платформі з подкастами Рогана.

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Кіт у Білому домі

У Білому домі з'явився котик першої леді Джил Байден. Вона познайомилася з ним у Пенсильванії у 2020 році, коли виступала на сцені, а пухнастий друг виліз до неї. Тоді вона забрала його собі, а вже зараз вирішила забрати всі його іграшки і таки переселити в Білий дім.

Бельгійський паспорт

27 січня бельгійці представили новий паспорт з дуже незвичним дизайном. На ньому зображені різні персонажі з коміксів "Пригоди Тінтіна", "Смурфики", "Віллі та Ванда" і ще багато інших. У такий спосіб в країні намагаються вшанувати свою культурну спадщину, яка неабияк проявляється у коміксах.

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Повний випуск "Вєсті Глобалайз" за 1 лютого: дивіться відео