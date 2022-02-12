Вєсті Глобалайз: Facebook та Instagram опинились на межі закриття у Європі
Джерело:"Вєсті Глобалайз"
Facebook та Instagram можуть закрити в Європі через суперечку про обмін даними. Мовляв, Мета не отримує на серверах у США доступ до даних європейських користувачів.
Про інші події, які відбулись у світі станом на 12 лютого – дізнавайтесь у програмі.
До теми Meta розглядає можливість повного закриття Facebook та Instagram у Європі, – британські ЗМІ
Повернення Пен Шуай
Спортсменка Пен Шуай дала перше інтерв'ю після допису про зґвалтування з боку віцепрем'єра Китаю. Шуай під тиском "запевнила", що живе нормальним життям, а допис про сексуальне насильство – "якась маячня".
Невдачі Юдзуру Ханю
Японський льодовий принц Юдзуру Ханю запевнив, що ямка в льоду зіпсувала йому життєво важливий стрибок під час короткої програми на Олімпійських іграх. Японець мав виконати четверний сальхофе, однак не вийшло.
Ейджизм у Tinder
Дослідження ще з 2015 року показали, що Tinder стягує більше плати за Tinder Plus, якщо користувачу більше ніж 30 років. Через це навіть у 2018 році суд визнав платформу винною в дискримінації, проте компанія обіцяє це виправити лише у другій половині 2022 року.
Читайте більше У Tinder тепер можна шукати пару на основі музичних уподобань
Оновлення в Peloton
Генеральний директор компанії з виробництва тренажерів Peloton Джон Фолі йде у відставку, а фірма скорочує 2800 робочих місць. Peloton потрапив у скандал через свої бігові доріжки – через них страждали діти.Більше випусків програми "Вєсті Глобалайз" можна переглянути за посиланням.
Повний випуск "Вєсті Глобалайз" за 12 лютого: дивіться відео