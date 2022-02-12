Вєсті Глобалайз: Facebook та Instagram опинились на межі закриття у Європі

Facebook та Instagram можуть закрити в Європі через суперечку про обмін даними. Мовляв, Мета не отримує на серверах у США доступ до даних європейських користувачів.

Про інші події, які відбулись у світі станом на 12 лютого – дізнавайтесь у програмі.

До теми Meta розглядає можливість повного закриття Facebook та Instagram у Європі, – британські ЗМІ

Повернення Пен Шуай

Спортсменка Пен Шуай дала перше інтерв'ю після допису про зґвалтування з боку віцепрем'єра Китаю. Шуай під тиском "запевнила", що живе нормальним життям, а допис про сексуальне насильство – "якась маячня".

Невдачі Юдзуру Ханю

Японський льодовий принц Юдзуру Ханю запевнив, що ямка в льоду зіпсувала йому життєво важливий стрибок під час короткої програми на Олімпійських іграх. Японець мав виконати четверний сальхофе, однак не вийшло.

Ейджизм у Tinder

Дослідження ще з 2015 року показали, що Tinder стягує більше плати за Tinder Plus, якщо користувачу більше ніж 30 років. Через це навіть у 2018 році суд визнав платформу винною в дискримінації, проте компанія обіцяє це виправити лише у другій половині 2022 року.

Читайте більше У Tinder тепер можна шукати пару на основі музичних уподобань

Оновлення в Peloton

Генеральний директор компанії з виробництва тренажерів Peloton Джон Фолі йде у відставку, а фірма скорочує 2800 робочих місць. Peloton потрапив у скандал через свої бігові доріжки – через них страждали діти.

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Повний випуск "Вєсті Глобалайз" за 12 лютого: дивіться відео