Вєсті Глобалайз: Intel збудує найбільшу у світі фабрику з виробництва мікросхем

В Intel заявили, що інвестують приблизно 100 мільярдів доларів у будівництво потенційно найбільшого на планеті комплексу з виробництва мікросхем. Його планують розмістити у штаті над озером Ері.

Про інші події, які відбулись у світі станом на 25 січня – дізнавайтесь у програмі.

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Турецька свобода слова

Турецьку журналістку затримали після "образи" президента Реджепа Ердогана. У Седаф Кабаш почалися проблеми після інтерв'ю для опозиційного телеканалу Tele1. Вона не називала імені президента, а процитувала лише 2 традиційні турецькі приказки.

Коронавірусні протести в Нідерландах

Перша приказка – "Худоба у палаці не стане царем, а лише перетворить його у хлів". Друга приказка – "Людина не робиться мудрішою від того, що довго носить корону на голові".

Десятки мистецьких організацій приєдналися до протесту, який назвали "Театральним перукарем". В його межах театри відкривали як перукарні, а деякі музеї відкрили свої двері для спортзалів.

До теми Театри та музеї у Нідерландах відкрилися як спортзали і перукарні: цікаві фото та відео

Прем'єрка Нової Зеландії скасувала весілля через COVID-19

Прем'єрка Нової Зеландії Джасінда Ардерн скасувала весілля, оскільки країна переходить у червону зону. Вона дала зрозуміти, що поки ситуація з COVID-19 не стане стабільною, думати про гуляння зарано.

У Панамі відбулось неідеальне пограбування

Чоловіка заарештували за крадіжку одного мільйона доларів, який саме збиралися знищити. Пограбування трапилося ще на початку жовтня 2021 року в аеропорту Панама-сіті.

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Повний випуск "Вєсті Глобалайз" за 25 січня: дивіться відео