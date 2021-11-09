Вєсті Глобалайз: Китай засмічує атмосферу з різних точок планети

Китай розглядав можливість фінансування понад 40 нових закордонних вугільних електростанцій в інших країнах. Набудувавши заводів за кордоном, Пекін засмічує атмосферу з різних куточків планети.

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Суд над італійською мафією

В Італії суд виніс перші вироки в найбільшому за останні 30 років судовому процесі проти наймогутнішого мафіозного угрупування Італії. Перед судом постали 355 членів клану Ndrangheta. Усе відбувалося у спеціально обладнаній судовій залі в місті Ламенція-Терме у Клабрії. Саме у цьому регіоні мафіозні клани мають значний вплив.

Дезінформація у Facebook

Журналісти Vice News поспілкувалися з активістами, які досліджують питання кліматичної дезінформації у Facebook. Починаючи з січня, кількість відповідних повідомлень та груп зросла на 77%. Одне з досліджень вказує на те, що більшість з них, а саме 69%, надходять всього від 10 видань.

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Публічний розтин у США

У США 98-річний Девід Сондерс попросив, аби після смерті його тіло відправили для наукових досліджень. В одному з університетів від такого відмовилися, адже чоловік загинув від інфекції, тож його дружина звернулася до компанії-посередника. Однак згодом вона дізналася, що тіло розітнули на очах у приблизно 70 глядачів. Дійство організували у звичайному готелі.

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