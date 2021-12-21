Вєсті Глобалайз: Культ "Чорна сокира" став одним із найнебезпечніших у світі

Журналісти ВВС упродовж двох років розслідують діяльність нового нігерійського синдикату "Чорна сокира". Банда заслужила славу жорстоких і голодних до вбивств монстрів.

Які інші цікаві події відбулися у світі станом на 21 грудня – читайте далі.

Зверніть увагу На Прикарпатті банда викрадала і катувала людей, щоб "вибити" в них гроші

Брауні з канабісу

Компанія з виробництва канабісу спекла найбільший у світі брауні. Він важить 385 кілограмів і містить 20 тисяч міліграмів тетрагідроканабінолу.

TikTok вривається у ресторан

У березні 2022 року TikTok планує запустити власний ресторан з доставки. Допомагатиме у втіленні цього наміру контора Virtual Dining Concepts. Фішка TikTok Kitchen у тому, що все меню планують заснувати на найпопулярніших рецептах, які є в цій соцмережі.

Цікаво Netflix запустив аналог TikTok зі смішними епізодами з фільмів та серіалів

Новий стендап Луїса Сі Кея

Луїса Сі Кея розкритикували за його новий стендап під назвою "Вибачте". Люди протестують під час його концертів і закликають відмовитися від походів на стендапи коміка, адже він домагався до жінок. Луїса Сі Кея не покарали за це, а спокійно дозволили продовжити кар'єру.

Як оживити дитячі малюнки

Спеціалісти з компанії Meta зайнялися розробкою використання штучного інтелекту для анімування дитячих малюнків. Малюнок дитини потрібно:

завантажити на відповідний сайт;

почекати, поки штучний інтелект все проаналізує і запропонує вам виставити опорні точки;

виставити їх на руки, ноги, голову і на все, що має рухатися;

далі система запропонує обрати варіант анімації.

Більше випусків програми "Вєсті Глобалайз" можна переглянути за посиланням

Випуск програми "Вєсті Глобалайз" за 21 грудня: дивіться відео