Вєсті Глобалайз: У Португалії запрацював закон про віддалену роботу

Влада Португалії ухвалила новий закон про віддалену роботу. Він передбачає, зокрема, що відтепер керівники не зможуть надсилати повідомлення працівникам у неробочий час.

Про інші події, які відбулись у світі станом на 13 листопада – дізнайтесь у програмі.

До теми У Португалії керівництву заборонили дзвонити й писати співробітникам у неробочий час

Найздоровіший сон

Група британських дослідників з Біобанку опублікувала дослідження про сон, участь у якому взяли 88 тисяч добровольців. Серцево-судинні захворювання виявили у людей, які протягом 6 років лягали спати раніше 22:00 або ж пізніше 23:00.

Вакцинація у Сінгапурі

Сінгапурці, які не вакцинувалися "через власний вибір" більше не отримуватимуть безкоштовного медичного лікування. Станом на листопад 2021 року, нещеплених у Сінгапурі 15% людей.

Платний інстаграм

Instagram тестує нову функцію підписок, щоб допомогти авторам отримувати щомісячний дохід. Вартість підписки становить від 1 до 5 доларів. У компанії пояснили, що це потрібно для того, аби підписники мали доступ до унікального контенту.

Детальніше Instagram тестує платну підписку: чого чекати користувачам

Netflix для дітей

Netflix запускає функцію, подібну до TikTok, яка показуватиме дітям короткі ролики з дитячих фільмів і шоу. Функція від Netflix отримала назву "Дитячі кліпи" і поки вона буде доступною лише для IOS.

Більше випусків програми "Вєсті Глобалайз" можна переглянути за посиланням

Випуск програми "Вєсті Глобалайз" за 13 листопада: дивіться відео