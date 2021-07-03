Вєсті Глобалайз: Перший американський темношкірий мільярдер вимагає чек про репарації

Медіамагнат Роберт Джонсон хоче, щоб уряд США виплатив грошові компенсації темношкірим, які страждали спочатку від рабства, а потім від расизму. Мовиться про 14 трильйонів доларів.

Детальніше про інші події, які відбулись у світі станом на суботу, 3 липня – у програмі.

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Поліандрія в Африці

У Південній Африці незадоволені пропозицією дозволити жінкам мати кількох чоловіків. Таке явище називається поліандрія. Ідея узаконити її з'явилася зокрема і через те, що в ПАР дозволене багатоженство для чоловіків.

Медики придумали новий девайс для схуднення

Для тих, хто прагне схуднути швидко, придумали специфічний девайс – внутрішньоротовий пристрій для схуднення. Це магнітний замок, який встановлюють на зуби. Придумали його новозеландські медики з університету Отаго.

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Танці роботів від Boston Dynamics

Робот Спот, компанії Boston Dynamics, позмагався у танцювальному батлі із хлопцями з гурту BTS. Відео з'явилося через те, що Hundai викупила приблизно 80% акцій компанії. Сума угоди склала майже мільярд доларів.

Серед оштрафованих виявились голі чоловіки

Серед 44 людей, яких оштрафували за порушення карантинних норм, виявилися двоє голих і загублених чоловіків. Це відбулось в Австралії, коли чоловіки вирішили прийняти сонячні ванни, роздяглися і готувалися до релаксу, а потім їх налякав олень.

Рекордна спека у світі

У Канаді зареєстрували рекордну спеку. Майже 50-градусна спека забрала понад 130 життів упродовж тижня. Більшість загиблих – літні люди із захворюваннями. Однак влада на місцях закликала людей намагатися не покидати будинків і ховатися від сонця.

До теми Рекордна спека в Канаді: як природну аномалію переживають люди

Історія лева з Камбоджі

Домашнього лева з Камбоджі вилучили у власника, після появи тварини на тіктоці. Виявилося, що громадянин Китаю ввіз лева на територію держави незаконно.

Фейкове китайське місто

Журналісти The New York Times опублікували статтю про село, яке можна назвати одним суцільним фейком, створеним задля туристичних цілей. У фальшивому інстаграмному місті люди прикидаються фермерами та рибалками.

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Випуск програми "Вєсті Глобалайз" за 3 липня: дивіться відео