Вєсті Глобалайз: Шопінг онлайн стає "реальнішим"
Джерело:"Вєсті Глобалайз" на 24 каналі
Аби обрати одяг чи взуття, людям більше не потрібно йти в магазин і приміряти. Для цього треба лише смартфон.
Про інші події, які відбулись у світі станом на 28 січня – дізнавайтесь у програмі.
Цікаво Шопінг онлайн з приміркою: українські інженери створили розробку для усвідомленого споживання
Живий щит з дітей
Бойовики ІДІЛ використали 700 хлопчиків у якості живого щита. У такий спосіб терористи намагались вийти з в'язниці у Сирії. Вони спробували звільнити близько 3 тисяч своїх бійців, щоб ефективно протистояти американцям.
Політ на шасі літака
Нелегального пасажира з Африки знайшли у відсіку носового шасі літака вже на кінцевій зупинці – в аеропорту Схіпхол в Амстердамі. Він вжив, однак мав ознаки переохолодження, та й загалом був втомленим і ледь при свідомості.
Сексуальні домагання у McDonald’s
Працівники McDonald’s створюють власний тренінг із сексуальних домагань. Вперше цю проблему почали обговорювати ще у 2016 році, коли десятки працівників заявили, що стикались у цим на робочому місці.Більше випусків програми "Вєсті Глобалайз" можна переглянути за посиланням.
Повний випуск "Вєсті Глобалайз" за 28 січня: дивіться відео