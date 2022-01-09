Вєсті Глобалайз. Солянка: У Японії надрукували яловичину на 3D-принтері

У Японії науковці успішно надрукували шматок мармурової яловичини на 3D-принтері. Для того, щоб стейк був максимально реальним, вони застосовували 3 типи клітинних волокон.

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До теми Мармурова яловичина на 3D-принтері: скільки коштує новинка

Страх у тварин

Науковці стверджують, що тварини страждають від посттравматичного стресу. Однак причиною ПТСР у них стають не лише хижаки, але й люди. Наприклад, деякі з найдраматичніших наслідків травм у дикій природі помітили в африканських слонів. Їхня популяція різко скоротилася через браконьєрство.

Дискримінація на роботі

У США людей віком від 40 років на 40% рідше беруть на роботу у сфері обслуговування. Втім, молодим працівникам значно важче отримати посаду в IT-сфері. Зокрема, 70% тих, кому вдалося потрапити у цю галузь, повідомили про вікову дискримінацію у колективі.

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