Вєсті Глобалайз: У США опублікували довгоочікуваний звіт про НЛО

У США оприлюднили звіт про невизначені літаючі об'єкти, зафіксовані американськими військовими протягом останніх років. З понад 4 тисяч повідомлень про НЛО дослідники класифікували 5% випадків, для яких так і не знайшли логічних пояснень.

Детальніше про інші події, які відбулись у світі станом на вівторок, 29 червня – читайте далі.

До теми Вєсті Глобалайз: У США вибухами випробовують найбільший авіаносець у світі

Перший контакт з прибульцями

Провідний астрофізик Майк Гаррет готується до першого контакту людства з прибульцями. Він також є одним із тих експертів, які працювали над створенням SETI – проєкту для пошуку позаземних цивілізацій. Наразі все перебуває лише на стадії підготовки.

Стіна у Домініканській Республіці

У Домініканській Республіці будують стіну, щоб не впускати дітей-мігрантів із Гаїті. За даними Vice News, наразі там живуть понад півмільйона гаїтян без документів. Правоохоронці відловлюють їх і депортують. Водночас стіна із колючим дротом мала б зупинити безперервний потік людей.

Приховані сенси у кіноіндустрії

ЛГБТК-представники продовжують шукати підтексти й приховані сенси. Цього разу їх хотіли знайти у мультфільмі "Лука", який з'явився в українському прокаті 17 червня. Стрічка розповідає про дружбу 2 хлопців. За словами режисера Енріко Касароса, жодних підтекстів там немає й у мультфільмі мовиться виключно про платонічну щиру дружбу хлопців.

Цікаво Вєсті Глобалайз: Victoria's Secret відмовилась від "янголів"

Суд у Франції

У Франції відбувся суд над жінкою, яка прострелила голову своєму чоловіку. Він з 12 років ґвалтував її, а пізніше змушував до проституції. Справа про це вбивство тягнулася дуже довго. Жінці загрожувало від 25 років до довічного ув'язнення. Однак її виправдали.

Бойкот у тіктоці

Кілька темношкірих творців відео у тіктоці пообіцяли не створювати жодних танцювальних челенджів у найближчому майбутньому. Вони зробили це на знак протесту проти культурного привласнення.

Гонки голубів у Великій Британії

У Великій Британії під час гонки голубів птахи мали наввипередки долетіти до місця призначення. Однак багато з них не повернулися додому. Наразі є побоювання, що кількість зниклих птахів може сягати близько 10 тисяч. Причиною прикрого випадку вважають магнітну бурю.

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Випуск програми "Вєсті Глобалайз" за 29 червня: дивіться відео