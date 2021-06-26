Вєсті Глобалайз: У США вибухами випробовують найбільший авіаносець у світі

У США випробовують авіаносець USS Джеральд Форд. Військові організували контрольований вибух, підірвавши понад 18 тисяч кілограмів вибухівки просто під бортом корабля, що спричинив землетрус магнітудою 3,9 бала.

Про інші цікаві події, які сталися у світі за тиждень – у програмі.

Цікаво Вєсті Глобалайз: Victoria's Secret відмовилась від "янголів"

IPhone 13 і забобони користувачів

Вже восени 2021 року мають презентували новий IPhone. Однак один із 5 клієнтів заявив, що не купуватиме iPhone 13 через забобони. 74% опитаних вважають, що наступну модель iPhone не варто називати "13".

Електрокари замість авто на бензині

Аналітики підрахували, що до 2045 року у світі буде понад 2,5 мільярдів автомобілів. Із них – лише 430 мільйонів електрокарів. Зупинка продажів авто на бензині та дизелі не призведе до колапсу, однак вони можуть поступово скорочуватися.

​Читайте також Електромобілі захоплять планету на п'ять років швидше, ніж очікувалось

Вакцинація або в'язниця

На Філіппінах коронавірусом хворіють приблизно 1 мільйон громадян. Водночас люди відмовляються вакцинуватись через недовіру. Президент Філіппін Родріго Дутерте заявив, що громадяни або будуть вакцинуватись, або відправляться у тюрму.

Трансгендери на Олімпійських іграх

Штангістка від Нової Зеландії стала першою трансгендерною особою, яка візьме участь в Олімпійських іграх. 43-річній важкоатлетці Лорел Хаббард дозволили боротися на змаганнях у Токіо.

Актуально Світу загрожує "олімпійський" штам COVID-19 через проведення ігор в Японії

Amazon утилізовує товари

Згідно з дослідженнями, компанія Amazon за один тиждень планувала утилізувати 124 тисячі товарів у квітні 2021 року. У список утилізації потрапляють всі товари, які покупці повернули, не забрали, контора не змогла продати, чи ті, які залишилися на складах.

Більше випусків програми "Вєсті Глобалайз" можна переглянути за посиланням

Повний випуск програми "Вєсті Глобалайз" за 26 червня: дивіться відео