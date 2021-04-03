Вєсті Глобалайз: У Туреччині спроєктували унікальний готель на воді

Які ще цікаві події відбулись у світі станом на суботу, 3 квітня – у програмі.

До теми Вєсті Глобалайз: У Польщі запровадять пенсії для коней та собак

Губернатор штату Джорджія підписав документ, що обмежує права голосу на фоні картини, де зображені плантації рабів. У ЗМІ його описують як радикального політика, який завжди йде проти системи. Президент Джо Байден проти такого законопроєкту, він закликає республіканців не обмежувати права людей.

Члена мафії Марка Б'ярта, якого не могли упіймати, нарешті арештували. Він запустив власне кулінарне шоу на YouTube. Інтерпол намагався упіймати його протягом 7 років за те, що той організовував поставки кокаїну до Нідерландів.

Актуально Правозахисники закликали бойкотувати Олімпіаду-2022 у Пекіні

Бойкот Олімпійських ігор у Китаї

У Китаї продовжуються скандали – під удар потрапили Олімпійські ігри. У 2022 році у Пекіні відбудуться зимові Олімпійські ігри. Проте декілька тижнів тому ЄС ввели обмеження щодо Китаю за порушення прав людини.

Реформа армії Британії

У Британії взялися за реформу Збройних Сил. Скоротивши звичні військові підрозділи, королівство отримає нагоду сформувати нові види військ: одні заявлять про себе у космосі: як США, Росія і Китай.

Більше випусків програми "Вєсті Глобалайз" можна переглянути за посиланням

Повний випуск "Вєсті Глобалайз" за 3 квітня: дивіться відео