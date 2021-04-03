Вєсті Глобалайз: У Туреччині спроєктували унікальний готель на воді

Архітектурна компанія Туреччини спроєктувала готель на воді. Він генеруватиме власну електроенергію обертанням, але він може бути аж занадто футуристичним.
Джерело:"Вєсті Глобалайз" на 24 каналі
Які ще цікаві події відбулись у світі станом на суботу, 3 квітня – у програмі.
До теми Вєсті Глобалайз: У Польщі запровадять пенсії для коней та собак
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Реформа армії Британії
У Британії взялися за реформу Збройних Сил. Скоротивши звичні військові підрозділи, королівство отримає нагоду сформувати нові види військ: одні заявлять про себе у космосі: як США, Росія і Китай.Більше випусків програми "Вєсті Глобалайз" можна переглянути за посиланням.
Повний випуск "Вєсті Глобалайз" за 3 квітня: дивіться відео