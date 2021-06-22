Вєсті Глобалайз: Victoria's Secret відмовилась від "янголів"

Victoria's Secret відмовляється від своїх "янголів" і запускає VS Collective, що складається із 7 жінок. Вони не просто представлятимуть компанію, але й матимуть вплив на продукцію і позиціонування бренду на ринку.

Детальніше про інші цікаві події, які сталися у світі протягом тижні – у програмі.

У минулому випуску Вєсті Глобалайз: Пекінес Васабі переміг на конкурсі

Коронавірусний рейв у Франції

У деяких частинах Франції карантинні обмеження ще досі у силі. У місті Редон, до прикладу, взагалі діє комендантська година після 23:00. Але це не зупинило людей від організації тусовки, на яку прийшли сотні людей. Однак все закінчилось сутичкою з поліцією.

Атака на прайд у Флориді

Світ уже традиційно у червні святкують місяць прайду. Але не завжди все йде настільки гладко, як би того хотілося учасникам маршу. Під час заходу в Уілтон Менорс пікап збив двох чоловіків, один із них загинув.

Більше тут У США вантажівка в'їхала в натовп глядачів під час гей-параду – загинула людина

Закриття архіву "штазі"

У Німеччині відбулася подія історичного масштабу і значення. Берлінський архів "Штазі", колишньої спецслужби НДР назавжди припинив свою роботу. За 30 років співробітники цього відомства опрацювали більше ніж 7 мільйонів запитів від людей, які хотіли дізнатися про те, яку інформацію нарили про них агенти "Штазі".

Canon і розумні камери

Компанія Canon встановила розумні камери у своєму китайському офісі. Вони пропускають лише працівників із усмішкою на обличчі.

Більше випусків програми "Вєсті Глобалайз" можна переглянути за посиланням

Дивіться повний випуск програми "Вєсті Глобалайз" за 22 червня: