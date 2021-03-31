Вєсті Кремля: Росія збирається освоювати Венеру

Друга місія Росії на Венеру буде пов'язана з доставкою ґрунту на Землю. При вдалому розкладі, старт місії відбудеться в 2029 році. Її вартість тільки з російської сторони оцінюється в 16 – 17 мільярдів рубів.

Які ще курйозні події відбулись у Росії станом на середу, 31 березня – у програмі.

Читайте також Вєсті Кремля: В опозиціонера Навального погіршився стан здоров'я

Тваринна вакцина

Федеральна служба з ветеринарного і фітосанітарного нагляду Росії зареєструвала вакцину від коронавірусу для тварин "Карнивак-Ков". Це перший такий препарат у світі.

Проблеми з Dolce & Gabbana

Депутату Держдуми Анатолій Виборний попросив Генпрокуратуру перевірити Instagram-аккаунт Dolce&Gabbana, оскільки в ньому, на думку парламентарія, опубліковані фото, які пропагують нетрадиційні стосунки. "Пропаганда гомосексуалізму сьогодні набула масового характеру. Це справжня атака на наш спосіб життя, цінності і культуру", – заявив депутат.

Олімпійська пушка

Традиційний полуденний постріл з Наришкіна бастіону Петропавлівської фортеці в понеділок присвятили 110-річчю утворення Олімпійського комітету Росії. Після церемонії учасники підкреслили, що олімпізм в усі час був покликаний зберегти мир.

Більше випусків програми "Вєсті Кремля" можна переглянути за посиланням.

Повний випуск "Вєсті Кремля" за 31 березня: дивіться відео