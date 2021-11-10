Вєсті Кремля: Бастрикін хоче бути камуфляжною невидимкою

Голова Слідчого комітету Росії Олександр Бастрикін завжди ходить у камуфляжній формі, цьому є пояснення. Найімовірніше, це пов'язано з бомбардувальниками Ту-160М та Ту-95М.

Про інші курйозні події, які відбулися в Росії станом на 10 листопада – дізнавайтеся в програмі.

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Чилі має талант

У Чилі депутат мав промову, яка тривала 15 годин. У такий спосіб він затягував час, аби його колега міг проголосувати за імпічмент президента. Протягом усього монологу відбулось лише 2 невеликі перерви.

Чому розпався СРСР

Ні для кого не секрет, що Путіна бентежить розпад Радянського Союзу. Саме тому у Кремлі вирішили, що ретельно досліджуватимуть, чому ж сталась така "трагедія".

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Підлітки на протестах

У міністерстві внутрішніх справ Росії заявили, що підлітки ходили на протести проти режиму нібито через цікавість і "за компанію". Таке пояснення від МВС цілком прогнозоване, адже правди визнати, звісно, не могли.

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Повний випуск програми "Вєсті Кремля" за 10 листопада: дивіться відео