Вєсті Кремля: Білоруський пропагандист облаяв Måneskin

Білоруський пропагандист Григорій Азарьонок розкритикував Євробачення-2021. В ефірі одного з провладних каналів він назвав гурт Måneskin "бестіарієм збоченців, голубих дегенератів, мотлохом з запахом СНІДу".

Які ще курйозні події відбулись в Росії станом на середу, 26 травня – читайте далі.

До теми Диктатура врятує Білорусь від Євробачення: приклад дикої пропаганди від ТБ Лукашенка

"Кнопка життя" Роскосмоса шукатиме дітей та пенсіонерів

У Роскосмосі створили новий сервіс "Супутникова кнопка життя". За допомогою таких передавачів в Росії хочуть шукати дітей та осіб похилого віку, які загубилися. Пристрій матиме батарейку, яку треба буде змінювати раз на кілька років.

У Росії хочуть випустити купюри зі Сталіним

Депутати від партії "Комуністи Росії" запропонували Центрбанку випускати купюри з зображенням Йосипа Сталіна та Фелікса Дзержинського. За словами політиків, це має налякати шахраїв. Портрети радянських діячів пропонують зображувати на банкнотах, номіналом у 1000 та 5000 рублів.

"Я для вас Путін", – глава Комі відповів на звернення місцевих жителів

Село Мутный Материк опинилося в центрі масштабного розливу нафти. Жителі заявили, що збираються звернутися до президента Росії через екологічні проблеми. Натомість глава Республіки Комі обурився цими діями. "Який Путін, я для вас Путін", – наголосив Володимир Уйба.

Більше випусків програми "Вєсті Кремля" можна переглянути за посиланням.

Повний випуск програми "Вєсті Кремля" за 26 травня: відео