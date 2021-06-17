Вєсті Кремля: Чи була справжня "битва" між Путіним та Байденом

Володимир Путін та Джо Байден нарешті зустрілись 16 червня у Женеві. І хоч всі чекали на різкі заяви, однак подія тривала спокійно – справжньої словесної битви не було.

Які ще події трапилися в Росії та світі станом на четвер, 17 червня – у програмі.

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Шойгу та військкомати

Міністр оборони Росії Сергій Шойгу заявив, що військкомати потрібно зробити сучасними. Це для того, щоб туди хотіли приходити не з примусу, а за бажанням. Також він розізлився через те, що у військкоматах немає комп'ютерів.

Індійський штам COVID-19 у Росії

В Росії зафіксували індійський штам коронавірусу "Дельта". Медики запевнили, що він може бути потужнішим за попередню хвилю COVID-19. Українські вчені заявили, що Україна також в зоні ризику, адже штам може потрапити до нас через східні території.

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Повний випуск програми "Вєсті Кремля" за 17 червня: дивіться відео