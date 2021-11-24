Вєсті Кремля: "Дикий Ангел" Наталія Орейро вакцинувалася російським "Супутником V"

Новоспечена громадянка Росії Наталія Орейро публічно заявила про повну вакцинацію "Супутником V". Водночас рідна для головної героїні "Дикого Ангела" Аргентина погрожує скасувати закупівлю російської вакцини.

Про інші курйозні події, які відбулися в Росії станом на 23 листопада – читайте далі.

До теми Любителька Путіна Наталія Орейро отримала омріяний російський паспорт

На Росії підгоріло від історичної статті

Роскомнагляд склав протокол на видання "Радіо Свобода" через текст, де згадують "драконівський указ" маршала Георгія Жукова. Мовиться про історичний документ "шифрограма 4976", де згадується обов'язковий розстріл сімей тих солдатів, які здалися ворогу. Російське відомство цитати не спростувало, але за "фейк" вирішило судитися.

Моргенштерна повторно звинуватили у наркоторгівлі

Голова слідчого комітету Росії Олександра Бастрикін забув, що відкрив справу проти Моргенштерна за звинуваченням у торгівлі наркотиками, та знову це зробив. Окрім публічного звинувачення реп-виконавця Алішера Валєєва, посадовець запропонував "окультурити" інтернет.

Чудо-препарати від коронавірусу

На Росії вигадали чергову гомеопатію проти COVID-19 – запатентували препарат з берези та оленячого моху. На Уралі вирішили боротися з коронавірусом автомобільною хресною ходою. Водночас прості громадяни стабільно хворіють та помирають внаслідок пандемії.

Повний випуск програми "Вєсті Кремля" за 24 листопада: дивіться відео