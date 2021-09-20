Вєсті Кремля: Для Росії знову у всьому винен Байден

У Росії відбулися вибори до Держдуми. Однак назвати їх чесними важко. Невідомі просто пачками вкидали бюлетені, у яких був голос за "Єдину Росію". Звісно, звинуватили у цьому Захід.

Детальніше про інші події, які відбулися в Росії станом на 20 вересня – дізнайтесь у програмі.

До теми "Чітко, різко і всім зрозуміло": у Раді закликали не визнавати вибори до Держдуми Росії

Рогозін обрав метан

Глава Роскосмосу Дмитро Рогозін хоче використовувати більш проривні технології. Зокрема, замість кисню і гасу він обрав метан. Його використовуватимуть, як зазначили, для "надважкої" ракета.

"Визвольний похід" Росії

Міністерство закордонних справ Росії заявило, що Радянський Союз вчинив "визвольний похід" на території Польщі. Так назвали насправді напад Червоної армії на Польщу 17 вересня 1939 року, під час Другої світової війни.

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