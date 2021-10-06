Вєсті Кремля: Кисельов – казкар дитячого політичного каналу
6 жовтня 2021 , 21:46Читать новость на русском
Джерело:"Вєсті Кремля" на 24 каналі
У Росії вже кілька років говорять про створення дитячого політичного каналу. Цього так і не стається, хоч і виділяють на ініціативу мільйони.
Які ще курйозні події сталися в Росії та Білорусі станом на 4 жовтня – дізнайтесь у програмі.
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Вибачення у Чечні
У Чечні влада вважає, що за погані вчинки, зняті на камеру, потрібно вибачатися також на камеру. Таку практику хочуть запровадити на постійній основі. У Кремлі ніяк не прокоментували ініціативу.
Скандальний поцілунок коміків
На російському телебаченні, в ефірі однієї з розважальних програм, стався скандал. Поцілувались 2 коміки. У Кремлі обурились та вимагають, аби ті несли покарання.Більше випусків програми "Вєсті Кремля" можна переглянути за посиланням.
Повний випуск програми "Вєсті Кремля" за 6 жовтня: дивіться відео