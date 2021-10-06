Вєсті Кремля: Кисельов – казкар дитячого політичного каналу

У Росії вже кілька років говорять про створення дитячого політичного каналу. Цього так і не стається, хоч і виділяють на ініціативу мільйони.

Які ще курйозні події сталися в Росії та Білорусі станом на 4 жовтня – дізнайтесь у програмі.

Цікаво Вєсті Кремля: У Росії по-своєму відреагували на Pandora Papers

Вибачення у Чечні

У Чечні влада вважає, що за погані вчинки, зняті на камеру, потрібно вибачатися також на камеру. Таку практику хочуть запровадити на постійній основі. У Кремлі ніяк не прокоментували ініціативу.

Скандальний поцілунок коміків

На російському телебаченні, в ефірі однієї з розважальних програм, стався скандал. Поцілувались 2 коміки. У Кремлі обурились та вимагають, аби ті несли покарання.

Більше випусків програми "Вєсті Кремля" можна переглянути за посиланням.

Повний випуск програми "Вєсті Кремля" за 6 жовтня: дивіться відео