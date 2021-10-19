Вєсті Кремля: Кремль хоче накласти вето на "Гру у кальмара"

У Росії заявили, що серіал "Гра у кальмара" погано впливає на підлітків. Там вирішили залучити психологів для аналізу впливу на неповнолітніх.

Про інші курйозні події, які сталися в Росії станом на 19 жовтня – дізнайтеся в програмі.

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Путін – любитель Dota

Президент Росії Володимир Путін відзначився тим, що привітав російську команду Team Spirit з перемогою на The International-2021. Це чемпіонат світу з Dota 2. Про такі вподобання очільника Кремля не здогадувався ніхто.

Бастрикін доводить людей

Голова Слідчого комітету Росії Олександр Бастрикін доводить людей до неприпустимих вчинків. Наприклад, він жорстко розкритикував роботу керівника пермського управління, після чого той покінчив з життям.

Більше випусків програми "Вєсті Кремля" можна переглянути за посиланням.

Повний випуск програми "Вєсті Кремля" за 19 жовтня: дивіться відео