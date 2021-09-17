Вєсті Кремля: Лавров має коханку з шаленим багатством

У Навального опублікували чергове розслідування. Цього разу – про міністра закордонних справ Росії Сергія Лаврова і його багату коханку. Він катає її світом вже 20 років.

Детальніше про інші події, які відбулися в Росії станом на 17 вересня – дізнайтесь у програмі.

До теми Приватні екскурсії від Лаврова: як глава російського МЗС катає коханку світом

Пародія "Зюганова" на Добкіна

Людина, схожа на комуніста Геннадій Зюганова, спародіювала відомий ролик Дмитра Добкіна. Ролик стає все популярнішим у мережі. На ньому нібито Зюганов проводить зустріч з креативною групою і вислуховує пропозиції по залученню молодіжної аудиторії.

Зверніть увагу Треба читати Біблію, – глава "компартії" Росії заявив, що першим комуністом був Ісус Христос

Google Play, App Store і додаток Навального

Компанії Google та Apple видалили зі своїх магазинів застосунків додаток, пов'язаний із російським опозиціонером. Він так і називається – "Навальний". Російська влада вважає, що він "дозволяє втручатися у вибори".

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Дивіться випуск програми "Вєсті Кремля" за 17 вересня: відео