Вєсті Кремля: Лавров має коханку з шаленим багатством
Джерело:"Вєсті Кремля" на 24 каналі
У Навального опублікували чергове розслідування. Цього разу – про міністра закордонних справ Росії Сергія Лаврова і його багату коханку. Він катає її світом вже 20 років.
Детальніше про інші події, які відбулися в Росії станом на 17 вересня – дізнайтесь у програмі.
До теми Приватні екскурсії від Лаврова: як глава російського МЗС катає коханку світом
Пародія "Зюганова" на Добкіна
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Дивіться випуск програми "Вєсті Кремля" за 17 вересня: відео