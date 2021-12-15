Вєсті Кремля: Лукашенка знову переклинило

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко продовжує мститись опозиції. Зокрема, його режим засудив до 18 років позбавлення волі Сергія Тихановського. Крім того, Лукашенко все частіше говорить про об'єднання із Росією.

Про інші курйозні події, які відбулися в Росії станом на 14 грудня – читайте далі.

До теми Нова версія СРСР: Лукашенко повторює мантру Путіна

Дивні метафори

Голова конституційного суду Росії Валерій Зорькін у розмові з Володимиром Путіним оперував дивними метафорами. Він порівняв людей з мікроскопами, телескопами й кривими дзеркалами.

Нова їжа

У Росії запропонували замінювати м'ясо комахами. Такими стравами росіяни зможуть харчуватися у найближчі роки.

Моторошна Снігуронька

До новорічних свят у Росії встановили скульптуру Снігуроньки. Вона виявилась специфічною та навіть моторошною.

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Повний випуск програми "Вєсті Кремля" за 14 грудня: дивіться відео