Вєсті Кремля: Лукашенко задумався про майбутнє і хоче озброїти населення

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що країні необхідно мати власне виробництво стрілецької зброї. Він сказав, що навчати нею користуватись необхідно насамперед студентів.

Про інші курйозні події, які відбулись в Росії та Білорусі станом на понеділок, 14 червня – у програмі.

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Соловйов долучився до сучасних трендів

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Кім Чен Ин проти K-pop

Лідер Північної Кореї Кім Чен Ин заявив, що популярна південнокорейська музика K-pop є "раковою пухлиною". Вона нібито розбещує молодь КНДР.

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Повний випуск програми "Вєсті Кремля" за 14 червня 2021 року: дивіться відео