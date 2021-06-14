Вєсті Кремля: Лукашенко задумався про майбутнє і хоче озброїти населення

14 червня 2021 , 20:26
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Джерело:

"Вєсті Кремля" на 24 каналі

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що країні необхідно мати власне виробництво стрілецької зброї. Він сказав, що навчати нею користуватись необхідно насамперед студентів.

Про інші курйозні події, які відбулись в Росії та Білорусі станом на понеділок, 14 червня – у програмі.

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Більше випусків програми "Вєсті Кремля" можна переглянути за посиланням.

Повний випуск програми "Вєсті Кремля" за 14 червня 2021 року: дивіться відео

 

Автор: Юрій Гаврищак