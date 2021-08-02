Вєсті Кремля: Лукашенко може й сам здобути олімпійські медалі

Олександр Лукашенко нарешті дочекався 2 медалей від білоруських олімпійців. Водночас легкоатлетка Христина Тимановська розкритикувала керівників з Білорусі. Її одразу ж наказали повернути в країну.

Які ще курйозні події трапилися в Росії станом на понеділок, 2 серпня – у програмі.

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Довголіття у Росії

Росіянам пропонували підписати угоду про довголіття. Такий документ зобов'язує дожити до 80 років. Натомість люди обурились та освистали депутата Держдуми Олександра Ільтякова.

Путін хоче продовжувати термін служби

Володимир Путін запропонував, аби йому дали право продовжувати терміни служби маршалів і генералів. Згідно із законопроєктом, термін продовження служби він обиратиме на свій розсуд.

Варто прочитати Вєсті Кремля. Слівкі: У Європі погодили "портрет" Путіна на презервативах

Дозвіл на вбивство рідкісних тварин

У Росії набув чинності обурливий закон. Згідно з документом, там можуть полювати на рідкісних тварин, які занесені до Червоної книги. Зоозахисники вже заявили, що це спосіб легалізації трофейного полювання.

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Повний випуск програми "Вєсті Кремля" за 2 серпня: дивіться відео