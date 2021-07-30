Вєсті Кремля: Лукашенко нагодував білоруських олімпійців, але це не допомогло

Олександр Лукашенко помпезно відправив білоруських спортсменів на Олімпійські ігри. Ще й заявив, що вони не голодні. Однак це не допомогло здобути медалі. Спортсменам наразі не вдалося здобути жодної нагороди.

Які ще курйозні події трапилися в Росії станом на п'ятницю, 30 липня – у програмі.

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Нерухомість Скабєєвої

Фонд боротьби з корупцією Олексія Навального опублікував інформацію про наявність елітної нерухомості у подружжя Євгена Попова і Ольги Скабєєвої – російських пропагандистів. Мовиться про 2 квартири у Москві вартістю у 300 мільйонів рублів.

Позов проти Disney

Московська фірма "Сир на весь світ" захотіла відсудити в американської компанії Disney Enterprises бренд "Король Лев". Фірма пояснила це тим, що Disney не використовує цей товарний знак для сирів, молока, масла та інших молочних продуктів.

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Повний випуск програми "Вєсті Кремля" за 30 липня: дивіться відео