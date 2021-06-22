Вєсті Кремля: Лукашенко назвав себе "глюкозою для дорослих"

Олександр Лукашенко під час відвідування лікарень назвав себе "глюкозою для дорослих". У такий спосіб самопроголошений президент Білорусі вирішив підбадьорити та розвеселити хворого хлопчика.

Детальніше про інші курйозні події, які відбулись в Росії та Білорусі станом на вівторок, 22 червня – у програмі.

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Путін змінив думку про Байдена

Президент Росії Володимир Путін заявив, що образ президента США Джо Байдена, який малюють ЗМІ, не має нічого спільного з дійсністю. Путін запевнив, що Байден – професіонал. За його словами, потрібно дуже уважно з ним працювати, щоб чогось не пропустити.

У Білорусі може з'явитись нацистський прапор

Міністерство внутрішніх справ Білорусі запропонувало прирівняти біло-червоно-білий прапор до нацистського. Відповідний документ вже узгоджують. Режим Лукашенка вважає, що цей прапор та гасло "Живе Білорусь" є небезпечними для суспільства.

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Повний випуск програми "Вєсті Кремля" за 22 червня: дивіться відео