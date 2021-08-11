Вєсті Кремля: Лукашенко обмовився про геноцид

Під час своєї пресконференції Олександр Лукашенко не вставав з крісла понад 8 годин. Водночас самопроголошений президент Білорусі обмовився про геноцид народу.

Про інші курйози, які відбулися у Росії станом на 11 серпня – дізнайтесь у програмі.

До теми Вєсті Кремля: У робота FEDOR з'явився конкурент

Росія забула про свої лісові пожежі

Російська авіація намагається приборкати лісові пожежі у Греції. Проте в самій Росії згоріло вже понад 16 мільйонів гектарів лісу. Страждає від стихійного лиха Якутія зокрема.

Путін зустрівся з чиновницями

Володимир Путін зустрівся з працівниками одного з російських заводів. Проте на кадрах з трансляції зустрічі російського президента виявили чиновниць, яких завод взагалі не стосується.

Росія проти "Дня навпаки"

Уральський санаторій звинуватили в ЛГБТ- пропаганді серед дітей. Причина "День навпаки", який проводять у дитячому таборі щороку як розвагу – дівчата переодягаються в хлопців і навпаки.

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Випуск програми "Вєсті Кремля" за 11 серпня 2021 року: дивіться відео