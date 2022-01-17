Вєсті Кремля: Лукашенко роздав неоднозначні подарунки

Олександр Лукашенко роздав журналістам цінні подарунки – одяг із задом собаки. Однак і для Володимира Путіна у нього б знайшлося дещо особливе.

Про інші курйозні події, які відбулися у Росії станом на 17 січня – дізнавайтесь у програмі.

До теми Лукашенко вручив букет людині без рук: обурливий вчинок потрапив на відео

"Цензура" для Росії

Facebook заблокував сторінку російської делегації на переговорах у Відні. Її представники поширювали лише заяви лише свого керівництва. У Роскомнагляді такі дії вже назвали "цензурою".

Дипломатія по-російськи

У США відреагували на введення російських "миротворців" у Казахстан. Росія залишити цю ситуацію без відповіді не змогла. Зокрема, депутат Держдуми закликав США замислитися, чому інші країни "не звертаються до них по допомогу".

Погрози для США

Російський депутат Євген Федоров запропонував завдати США ядерного удару. За його словами, це один з варіантів демонстрації рішучості Росії та спосіб змусити американців стати поступливішими під час переговорів.

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Повний випуск програми "Вєсті Кремля" за 17 січня: дивіться відео