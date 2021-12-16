Вєсті Кремля: Лялька Барбі стала ворогом Росії

Російська активістка Марія Бутіна знайшла нового ворога Росії – Барбі. Вона заявила, що російські діти виховуються на чужих ляльках і рівняються на них.

Про інші курйозні події, які відбулися в Росії станом на 16 грудня – читайте далі.

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"Прогон на зоні"

Російські "злодії в законі" виступили на захист в'язнів, яких катували правоохоронці. Вони написали лист, у якому постановили не ображати їх та заявили, що принижені арештанти можуть продовжувати жити повноцінно серед таких, як вони.

Гроза коронавірусу

Володимир Жиріновський зробив вже 6 щеплень "Супутник V" від COVID-19. Крім того, сьомий раз він вакцинувався російською "бадягою" "КовіВак" і закликав громадян теж це зробити. Жиріновський заявив, що завдяки вітчизняним вакцинам ще жодного разу не захворів.

Путін не хоче йти на дно сам

США лякають Володимира Путіна відключенням Росії від міжнародної міжбанківської системи SWIFT. Водночас Путін закликав Китай відмовитись від неї.

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Повний випуск програми "Вєсті Кремля" за 16 грудня: дивіться відео