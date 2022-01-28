Вєсті Кремля: Медведєв погрожує ядерною зброєю

Дмитро Медведєв пригрозив, що Росія може використати ядерну зброю, якщо зауважить загрозу. Згодом він звинуватив Захід у бажанні розв'язати ядерну війну.

Про інші курйозні події, які відбулися у Росії станом на 28 січня – дізнавайтесь у програмі.

Актуально Відповіді США та НАТО на "гарантії безпеки" передбачають обмеження ядерних озброєнь, – ЗМІ

Вандалізм Собчак

Телеведуча Ксенія Собчак опублікувала відео, на якому її чоловік, режисер Костянтин Богомолов, зафарбовує слоган на стіні проти НАТО. У кадрі видно, як Богомолов забарвлює у кольори російського триколору графіті.

Патріотична акція закінчилась скандалом

Під час "блокади Ленінграда" хлібний пайок досяг своєї мінімальної ваги. У Геленджику хлібзавод вирішив запустити акцію у пам'ять про історичні часи й відновив рецепт хліба, який доводилось їсти тоді людям. Однак продавати його вирішили по 52 рублі.

Російський космодром

Очільник "Роскосмосу" Дмитро Рогозін заявив, що будівництво російського космодрому "Східний" не закінчиться ніколи. Раніше у слідчому комітеті Росії заявили, що при будівництві сума хабарів склала понад 600 мільйонів рублів.

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