Вєсті Кремля: Міністр оборони Росії шукав сало у Ростові

Міністр оборони Росії Сергій Шойгу обурився, бо не знайшов у військовій частині у Ростові сало. Раніше політик скаржився, що у російських військоматах немає комп'ютерів.

Про інші курйозні події, які відбулись у Росії станом на четвер, 15 липня – дізнавайтесь у програмі.

Цікаво Вєсті Кремля: Російським олімпійцям видали методички

Росіяни борються з твітером

Росія посіла третє місце у рейтингу країн, що просила видалити дописи з твітеру. Понад 60% це запити щодо пропаганди суїциду. Перші 2 місця зайняли Японія та Індія відповідно.

Банер із вбитими активістами

У Санкт-Петербурзі на трансформаторній будці у ніч на 15 липня з'явився великий банер. на ньому зображені журналісти, політики та правозахисники яких вбили у період з 2006 до 2015 року.

Закрили доступ до камер

У Росії напередодні встановили камери відеоспостереження на виборчих дільницях. Всі охочі могли спостерігати за дотриманням правил у режимі онлайн. Однак тепер таку можливість скасували через "державну таємницю".

Більше випусків програми "Вєсті Кремля" можна переглянути за посиланням

Випуск програми "Вєсті Кремля" за 15 липня 2021 року: дивіться відео