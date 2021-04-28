Вєсті Кремля: Олексій Навальний – герой нашого часу

У центрі Санкт-Петербурга з'явилось велике графіті з опозиціонером Олексієм Навальним. Біля малюнку був напис "Герой нашого часу". Через 4 години графіті замалювали.

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