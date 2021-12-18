Вєсті Кремля: Пенсія може спричинити інфляцію у Росії

Російський політик заявив, що різке збільшення пенсій у Росії може збільшити ріст інфляції. Про це заявив заступник очільника фракції "Єдина Росія" Андрій Ісаєв.

Про інші курйозні події, які відбулися в Росії станом на 17 грудня – читайте далі.

До теми Середня пенсія вперше за 6 років перевищила прожитковий мінімум, – Мінсоцполітики

QR-код у Росії

Держдума Росії підтримала у першому читанні підтримала законопроєкт щодо QR-кодів у публічних місцях. Система має підтверджувати вакцинацію або нещодавно перенесений коронавірус.

Штам Омікрон

Імунолог в Росії придумав, що медична маска не захищає від штаму коронавірусу Омікрон. Аргументами слугувало твердження про те, що запах проходить крізь тканину, тому нібито і бактерії коронавірусу проникають через маски.

Більше випусків програми "Вєсті Кремля" можна переглянути за посиланням.

Повний випуск програми "Вєсті Кремля" за 17 грудня: дивіться відео