Вєсті Кремля: Пригоди "антикоронавірусного столу" Путіна не закінчуються

Для Кремля "антикоронавірусний стіл" Володимира Путіна виготовив італійський майстер. Однак з'ясувалося, що він постачав меблі й іншим диктаторам.

Про інші курйозні події, які відбулися у Росії станом на 16 лютого – дізнавайтесь у програмі.

До теми Путін, 6-метровий стіл і Шольц: канцлера "відсадили" від глави Кремля без ПЛР-тесту

Судилище Навального

У Росії розпочався судовий розгляд нової кримінальної справи проти Олексія Навального. Опозиціонера звинувачують у шахрайстві та неповазі до суду.

Нове обличчя комунізму

Російського лідера Комуністичної партії Геннадія Зюганова госпіталізували. Однак йому вже знайшли гідну заміну – Юлію Нестьоркіну. Вона точно допоможе оновити комуністичні ідеали.

Символ перемоги

У Росії Музей перемоги розмістив закупівлю на фільм "Людина-павук". За право на показ стрічки у кінотеатрі "Поклонка", який підпорядкований музею, керівництво виплатить 150 тисяч рублів.

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Воскресіння Берії

У "Росатомі" замовила 15 чавунних бюстів Лаврентія Берії. Згідно з документами, вони слугуватимуть сувенірами. Виробник повинен виготовити статуетки розміром 17,5 сантиметрів у подарункових коробках або оксамитових мішечках.

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Повний випуск програми "Вєсті Кремля" за 16 лютого: дивіться відео