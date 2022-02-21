Вєсті Кремля: Пропагандист Соловйов розплакався в ефірі

Російський пропагандист Володимир Соловйов не стримав сліз у прямому ефірі. Він цинічно розплакався через слова про події на Донбасі.

Про інші курйозні події, які відбулися у Росії станом на 21 лютого – дізнавайтесь у програмі.

До теми США про пропаганду Росії: світ більше не обдурений цією брехнею

Щирісінька правда

Дмитро Пєсков відзначився черговою брехливою заявою. Речник Володимира Путіна заявив, що Росія протягом усієї своєї історії нібито ніколи ні на кого не нападала.

Чеченський професіоналізм

Лідер Чечні Рамзан Кадиров призначив свою 20-річну доньку на посаду заступника керівника свого секретаріату. Дівчина закінчила середню школу у 2019 році, однак про наявність у неї вищої освіти, необхідної для роботи на держслужбі, нічого не відомо.

Маразм по-російськи

Депутат Держдуми Євгеній Федоров запропонував передати житло людей, які померли від коронавірусу, біженцям з Донбасу. За його словами, жителі окупованих територій Донеччини та Луганщини можуть компенсувати смертність від COVID-19.

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Фейк-машина

У Росії заявили, що на окупованій території Луганщини начебто запобігли теракту на трасі Луганськ – Ізварине. Як розповіли окупанти, на шляху так званих евакуаційних автобусів, які везли людей у Росію, стояли "Жигулі", а там – нібито 200 кілограмів тротилу.

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Повний випуск програми "Вєсті Кремля" за 21 лютого: дивіться відео