Вєсті Кремля: Пропагандисти Росії взялися за новини про "атаку" цикад на Байдена

Російські ЗМІ масово почали поширювати новини про "атаку цикад" на Джо Байдена за кілька хвилин до вильоту в Європу. Пропагандистка Ольга Скабеєва навіть сказала, що комах було мільярди.

Про інші курйозні події, які відбулись в Росії станом на п'ятницю, 11 червня – у програмі.

До теми Вєсті Кремля: До Хованського ласкаво постукали працівники ФСБ Росії

Путін "соромиться" бути поруч з високими людьми

Блогер Василь Уткін розповів про зустріч з президентом Росії. Він сказав, що Володимир Путін не потиснув йому руку, адже "соромиться бути поруч з високими людьми".

Патріарх Кирило проти законів фізики

Патріарх Кирило заявив, що на вірян не впливатимуть закони фізики й вони зможуть проходити крізь стіни. Такою заявою він відзначився під час проповіді на святі Вознесіння.

Росіяни просять Меркель допомогти з дорогами

Жителі села Верхній Карбуш, що в Омській області Росії, звернулися до Ангели Меркель. Вони попросили канцлерку Німеччини допомогти з ремонтом доріг.

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Повний випуск програми "Вєсті Кремля" за 11 червня 2021 року: дивіться відео