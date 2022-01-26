Вєсті Кремля: Пропагандистка Симоньян порівняла себе з Кім Кардаш'ян

Маргарита Симоньян заявила про свою схожість з американською моделлю Кім Кардаш'ян. За словами пропагандистки, вони однієї національності, року народження та мають однаковий розмір ноги.

Про інші курйозні події, які відбулися у Росії станом на 26 січня – дізнавайтесь у програмі.

До теми "На місці Путіна захопив би Україну": у Кремлі відповіли на слова Кадирова

Академік Кадиров

Лідер Чечні Рамзан Кадиров розповів, що отримав у 2006 році звання академіка Російської академії природничих наук за успіхи у відновленні миру і стабільності у республіці. Він кілька місяців не погоджувався прийняти знак і диплом, але близькі друзі таки вмовили його це зробити.

Жага імператора

Володимир Жиріновський зробив чергову абсурдну заяву. Зокрема, російський політик запропонував перейменувати посаду президента Росії на імператора, а в країні встановити самодержавство.

Росія та олімпійські цінності

Російський телеведучий Дмитро Губернієв назвав свою країну "оплотом олімпійських цінностей". Він зауважив, що Росія також здобула перемогу у боротьбі з допінгом.

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