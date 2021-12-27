Вєсті Кремля: Пропагандистка Симоньян вразила новорічним роликом
Джерело:"Вєсті Кремля" на 24 каналі
Маргарита Симоньян випустила ролик про новорічне святкування, у якому зібрала низку пропагандистських кліше. Він став своєрідною відповіддю Лані Вачовскі.
Про інші курйозні події, які відбулися в Росії станом на 24 грудня – дізнавайтесь у програмі.
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"Дід Пиня" і там, і тут
Володимир Путін заявив, що новорічну ніч святкуватиме разом з близькими та слухатиме промову президента Росії. У результаті він сам перед собою виступить, сам себе послухає й самі собі поаплодує.
Путін Team
У Володимира Путіна з'явився власний бренд спортивного та туристичного одягу. Його продаватимуть в аеропорту, аби люди могли привезти з Росії справді "цінні сувеніри".Більше випусків програми "Вєсті Кремля" можна переглянути за посиланням.
Повний випуск програми "Вєсті Кремля" за 27 грудня: дивіться відео