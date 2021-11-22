Вєсті Кремля: Путін готовий взяти участь у випробуваннях вакцини після хом'яків

22 листопада 2021 , 21:23
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Джерело:

"Вєсті Кремля" на 24 каналі

Володимир Путін готовий взяти участь у випробуваннях назальної форми російської вакцини від коронавірусу. Проте схожий препарат наразі захистив хібащо хом'яків.

Про інші курйозні події, які відбулися в Росії станом на 22 листопада – читайте далі.

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Більше випусків програми "Вєсті Кремля" можна переглянути за посиланням.

Повний випуск програми "Вєсті Кремля" за 22 листопада: дивіться відео 

 

Автор: Юрій Гаврищак