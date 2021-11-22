Вєсті Кремля: Путін готовий взяти участь у випробуваннях вакцини після хом'яків

Володимир Путін готовий взяти участь у випробуваннях назальної форми російської вакцини від коронавірусу. Проте схожий препарат наразі захистив хібащо хом'яків.

Про інші курйозні події, які відбулися в Росії станом на 22 листопада – читайте далі.

Зверніть увагу Путін запевняє, що пройшов ревакцинацію від коронавірусу

Син Пєскова хоче "ганяти"

Син речника президента Росії Дмитра Пєскова у соцмережах зазначив, що переживає через смерть свого знайомого в ДТП. Він написав, що когось ця ситуація "чомусь навчить", проте сам він "продовжить ганяти".

Кремль виступив проти карти Ердогана

Президенту Туреччини Реджепу Ердогану подарували карту "Тюркського світу" з регіонами Росії. У цій ситуації не обійшлося без коментаря Кремля. Дмитро Пєсков взявся коментувати її як "тюрколог".

Повний випуск програми "Вєсті Кремля" за 22 листопада: дивіться відео