Вєсті Кремля: Путін ревакцинувався особливим порошком

Володимир Путін заявив, що пройшов ревакцинацію від коронавірусу. Для цього очільник Кремля скористався уколом і спеціальним порошком.

Про інші курйозні події, які відбулися в Росії станом на 25 листопада – читайте далі.

До теми Вдихнув порошок, – Путін сказав, як ревакцинувався

"Замах" на Лукашенка

Олександр Лукашенко дав інтерв'ю журналістові BBC, під час якого поводився досить хамовито. Однак самопроголошений президент розповів дещо дуже "цікаве". За словами Лукашенка, у 1994 році його "розстріляли", однак навіть попри це він не здався.

Туристи-декабристи

Іркутський чиновник розповів, що декабристи "дуже любили" їхній край та приїжджали туди цілими сім'ями, щоб його побачити. Те, що вони бували в Іркутську, є беззаперечним фактом. Втім, чиновник не згадав, що декабристи робили це не з власної волі, а перебували там у засланні.

Російські чиновники на позитиві

У Тюмені співробітник слідчого комітету вчинив смертельну ДТП, у якій загинули 2 людини. Однак депутат Держдуми закликав не згадувати посади винуватців резонансних аварій. Це начебто "формує" негативне ставлення людей до усієї структури загалом.

Повний випуск програми "Вєсті Кремля" за 25 листопада: дивіться відео