Вєсті Кремля: Путін сходив на підсумкову романтичну зустріч у 2021 році

Володимир Путін вже вшосте за 2021 рік зустрівся із самопроголошеним президентом Білорусі. Диктатори пограли у хокей, після якого глава Кремля навіть не захотів знімати шолом.

Про інші курйозні події, які відбулися в Росії станом на 30 грудня – дізнавайтесь у програмі.

До теми У лютому – березні Росія та Білорусь планують спільні масштабні навчання

Домашній арешт Хованського

Відомого російського блогера та заодно помічника депутата Юрія Хованського відпустили з-під арешту. Йому змінили міру запобіжного заходу на домашній арешт, де не можна, зокрема, використовувати смартфон.

Спецгрупа для цінностей християн

У Держдумі створять міжфракційну групу із захисту християнських цінностей. Подібне об'єднання, мовляв, має відстоювати традиційні цінності. Група вже отримала "благословення" від Патріарха Московського і всієї Русі.

В'язниця за невідомий тероризм

У Володимирській області хочуть засудити мешканця, який не повідомив про публікацію свого знайомого. У дописі нібито мовилось про пропаганду тероризму, хоч сам обвинувачений навіть не знав про публікацію.

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Повний випуск програми "Вєсті Кремля" за 30 грудня: дивіться відео