Вєсті Кремля: Путін вирішив помститись президенту Аргентини

Президент Аргентини Альберто Фернандес, який у січні вакцинувався російською вакциною "Спутник V", захворів на коронавірус. Схоже, що Володимир Путін так хотів помститись за спалений кокаїн із російського посольства в Буенос-Айресі.

Про інші курйозні події в Росії станом на вівторок, 6 квітня 2021 року – у програмі.

​Цікаво Бажаємо одужання, – Росія відповіла президенту Аргентини, який інфікувався після "Супутника V"

Космічний хліб Росії

На Міжнародній космічній станції в Росії, у межах експерименту, незабаром може з'явитися можливість пекти хліб. Зерна для нього збираються вирощувати там же.

У Росії побили блогера

У Санкт-Петербурзі на блогера Іллю Бронського напали після інтерв'ю про життя з ВІЛ в Росії. За його словами, чоловіка покликав невідомий, обізвавши "спідозним", після чого завдав йому удару.

На концерті заборонили показувати Навального

Лідер рок-групи "Елізіум" Дмитро Кузнєцов розповів, що на їхньому концерті в Москві керівництво майданчика заборонило музикантам вивести на екран зображення політика Олексія Навального зі словами "Свободу політв'язням!". Група збиралася показати зображення під час виконання пісні "Привіт, це Навальний".

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Повний випуск "Вєсті Кремля" за 6 квітня: дивіться відео