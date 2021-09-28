Вєсті Кремля: Путін зменшив російським школярам кількість контрольних
Джерело:"Вєсті Кремля" на 24 каналі
Володимир Путін доручив зменшити кількість контрольних робіт у російських школах. Мовляв, таким чином влада зможе краще контролювати рівень знань у навчальних закладах.
Які ще події сталися в Росії станом на 28 вересня – у програмі.
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Вакцинованим "Супутником V" заборонять в'їзд до США
Сполучені Штати Америки планують заборонити в'їзд для іноземців, які щепилися від COVID-19 російською вакциною "Супутник V". Згідно з новими правилами, до країни можуть в'їжджати лише особи, щеплені низкою препаратів, серед яких немає російського.
В Іспанії розмістили банери з "меню російських повій"
На вулицях Іспанії розмістили банери, покликані привернути увагу людей до проблеми проституції. На зображеннях було розміщено "меню російських повій". У російському посольстві назвали такі плакати провокаційними і закликали негайно їх прибрати.Більше випусків програми "Вєсті Кремля" можна переглянути за посиланням.
Повний випуск програми "Вєсті Кремля" за 28 вересня: дивіться відео